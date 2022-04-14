PIEVERSE

Pieverse est une infrastructure de conformité des paiements Web3 qui transforme les horodatages blockchain en données juridiquement reconnues et prêtes à l’emploi pour les entreprises. En combinant preuves on-chain, contexte des transactions et informations de conformité propres à chaque juridiction, Pieverse permet aux entreprises, freelances et DAO d’effectuer des paiements en cryptomonnaie qui sont vérifiables, auditables et conformes dans plusieurs juridictions. Issu de la fondation TimeFi, le projet a évolué vers une couche d’horodatage dédiée à l’échange de valeur conforme, établissant un pont entre les transactions blockchain et la finance réelle.

Nom de la cryptomonnaiePIEVERSE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

