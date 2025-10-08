PIPE

Pipe Network est un supercloud décentralisé en périphérie qui combine la diffusion de contenu, le stockage et l’inférence en intelligence artificielle (IA) au sein d’une infrastructure mondiale ouverte et sans autorisation. Le réseau coordonne des nœuds indépendants qui fournissent de la bande passante, du stockage et de la puissance de calcul en échange de PIPE, le token utilitaire natif du réseau. Le PIPE est utilisé comme crédit pour la bande passante, le stockage et le calcul, avec une preuve cryptographique vérifiant l’utilisation, tandis qu’un modèle de combustion pour crédit relie directement la consommation du token à l’activité du réseau.

Nom de la cryptomonnaiePIPE

ClassementNo.1488

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.81%

Offre en circulation100,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.34291515733046557,2025-10-08

Prix le plus bas0.05288812467524619,2025-10-17

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

