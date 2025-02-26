PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Nom de la cryptomonnaiePI

ClassementNo.46

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation8,383,288,945.762151

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.0838%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.9816444104522235,2025-02-26

Prix le plus bas0.1585252367970691,2025-10-10

Blockchain publiquePINETWORK

IntroductionPi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

