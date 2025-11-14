PLAYSOLANA

Play Solana est une plateforme de jeux Web3 construite sur Solana, devenue le SuperHub de référence où le hardware, les jeux et les licences de marques se fusionnent avec le GameFi et le DeFi, permettant aux joueurs de jouer, créer, vivre et gagner.

Nom de la cryptomonnaiePLAYSOLANA

ClassementNo.3945

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.029995721646931806,2025-11-14

Prix le plus bas0.003564119794929223,2026-01-09

Blockchain publiqueSOL

