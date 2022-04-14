PLTX

PLTX, développé par Planaletix, est un token utilitaire de nouvelle génération conçu pour favoriser l’usage quotidien de l’intelligence artificielle dans un écosystème de solutions pour le mode de vie. Il permet notamment aux utilisateurs de Genaty.ai de payer des tests ADN pour obtenir des analyses de santé personnalisées, de stocker et d’échanger leurs données génétiques en toute sécurité, ainsi qu’aux entreprises de PLXbusiness.com de rémunérer des modèles d’IA et des freelances en tokens PLTX pour des services d’automatisation, de création de contenu et d’autres solutions professionnelles basées sur l’IA. Construit sur la blockchain Solana, PLTX se distingue par des transactions ultra-rapides, des frais de gaz très faibles et une grande évolutivité, facilitant son intégration fluide dans des solutions alimentées par l’IA, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Nom de la cryptomonnaiePLTX

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale999,962,010

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

