PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Nom de la cryptomonnaiePLUME

ClassementNo.419

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,36

Offre en circulation3.135.813.492

Offre maximale10.000.000.000

Offre totale10.000.000.000

Taux de circulation0.3135%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2474889341550818,2025-03-19

Prix le plus bas0.014153619801512035,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

