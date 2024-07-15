PMT

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Nom de la cryptomonnaiePMT

ClassementNo.798

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation162,249,197.35907567

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale331,071,410

Taux de circulation0.0811%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11639980434682659,2025-12-29

Prix le plus bas0.05461824789246768,2024-07-15

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

