POKE

POKE est un token utilitaire émis sur la blockchain Solana (SOL), conçu pour une utilisation pratique dans les junket casinos et les casinos en ligne. Il se positionne comme un token de casino nouvelle génération, reliant le monde réel au Web3. POKE CASINO combine l'infrastructure des jeux en ligne avec la scalabilité de la blockchain et vise à offrir une expérience de casino Web3 durable et transparente grâce à une économie de token, au staking, à la gouvernance et à un mécanisme automatique de rachat. Nous prévoyons également la construction d'un casino dans notre propre métavers, afin de créer un modèle de divertissement nouvelle génération combinant Web3 et Casino dans le Métavers. Le token $POKE peut être utilisé pour les récompenses de jeu, les améliorations d'infrastructures, les votes de gouvernance et le staking. De plus, une partie des revenus générés par les jeux est dédiée au rachat automatique du token, soutenant ainsi sa stabilité de prix et sa circulation sur le marché.

Nom de la cryptomonnaiePOKE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale15,100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

