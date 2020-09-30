POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Nom de la cryptomonnaiePOLS

ClassementNo.1124

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.16%

Offre en circulation99,209,631.94000003

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.50831978,2021-02-16

Prix le plus bas0.00147639,2020-09-30

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

