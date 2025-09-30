POP

Zypher Network est une couche de calcul ZK destinée aux agents IA sans confiance. Ses solutions middleware (Proof of Prompt, Proof of Inference) garantissent la cohérence et l’intégrité des données des agents IA sans divulgation publique. Grâce à une infrastructure applicative basée sur la preuve à connaissance nulle (ZK), Zypher offre des opérations on-chain sécurisées, autonomes, critiques et sensibles sur le plan financier pour les agents humains et IA.

Nom de la cryptomonnaiePOP

ClassementNo.2059

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,05%

Offre en circulation1.633.333.332

Offre maximale10.000.000.000

Offre totale10.000.000.000

Taux de circulation0.1633%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0122852444917876,2025-09-30

Prix le plus bas0.00060867793432189,2025-11-26

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.