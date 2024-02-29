PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Nom de la cryptomonnaiePORTAL

ClassementNo.844

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.77%

Offre en circulation747,122,274.6871161

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7471%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.414736210180382,2024-02-29

Prix le plus bas0.007588891681709879,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

