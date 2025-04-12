PROMPT

Wayfinder est une plateforme conçue pour créer des agents IA capables d'effectuer des transactions cross-chain, de rédiger et publier des contrats intelligents, ainsi que d'exécuter des tâches autonomes.

Nom de la cryptomonnaiePROMPT

ClassementNo.691

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.36%

Offre en circulation393,815,051

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3938%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6176829015165045,2025-04-12

Prix le plus bas0.04617217785842246,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

