Succinct Network est un protocole décentralisé conçu pour prouver les logiciels du monde entier. Le réseau coordonne un ensemble distribué de provers qui génèrent des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) grâce à un mécanisme d'incitation inédit appelé « concours de preuves ». Ce système crée le cluster de calcul de preuves le plus efficace et le plus robuste au monde. Succinct Network introduit le concept d'un cluster de preuves global et distribué, conçu en synergie avec SP1, et alimenté par un mécanisme d'enchères compétitives — les concours de preuves — afin d'accroître considérablement la capacité mondiale de génération de preuves.

Nom de la cryptomonnaiePROVE

ClassementNo.308

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.73%

Offre en circulation195,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.195%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.7260015460023572,2025-08-12

Prix le plus bas0.34111477939907087,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

