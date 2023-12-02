PRTG

Le projet PRTG intègre des principes ESG pour une gestion durable et a la responsabilité de guider de nombreux utilisateurs et entreprises à coopérer en faveur de l'environnement et de la croissance.

Nom de la cryptomonnaiePRTG

ClassementNo.5585

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique70.02229836886762,2023-12-02

Prix le plus bas0.31744360961715085,2023-12-03

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

