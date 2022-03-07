PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Nom de la cryptomonnaiePSTAKE

ClassementNo.2403

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation439,651,042

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.8793%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2477214231597014,2022-03-07

Prix le plus bas0.000916022205081617,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Loading...