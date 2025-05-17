PUNDIAI

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Nom de la cryptomonnaiePUNDIAI

ClassementNo.997

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)79.78%

Offre en circulation7,057,612

Offre maximale18,930,226

Offre totale8,312,980

Taux de circulation0.3728%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique18.389348329635098,2025-05-17

Prix le plus bas1.8253727976425043,2025-08-26

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

