Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Nom de la cryptomonnaiePUNDIX

ClassementNo.297

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)191.78%

Offre en circulation258,386,541.0999244

Offre maximale258,526,640

Offre totale258,386,541.0999244

Taux de circulation0.9994%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.13592656,2021-04-09

Prix le plus bas0.21487481482968304,2025-04-07

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

