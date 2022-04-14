PYBOBO

Capybobo crée la prochaine génération d’IP de jouets d’art natifs du Web3 — un univers où le jeu, les objets de collection et le design réel fusionnent en une expérience fluide. En s’appuyant sur une base GameFi et des airdrops basés sur la rareté, le projet relie la propriété numérique et physique grâce à des tenues pour jouets d’art, des boîtes mystères NFT et des services d’authentification PBT (Physical-Backed Token). Les joueurs peuvent utiliser le $CAPY pour débloquer des récompenses de jeu à long terme, acheter des skins en jeu correspondant aux tenues réelles, et collectionner des jouets physiques liés à des NFT uniques sur la blockchain. En combinant l’énergie de la culture gaming, le style du streetwear, et l’authenticité des designer toys, Capybobo ambitionne de devenir une marque lifestyle mondiale, avec des boutiques phares, des collaborations internationales et une communauté dynamique.

Nom de la cryptomonnaiePYBOBO

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionCapybobo crée la prochaine génération d’IP de jouets d’art natifs du Web3 — un univers où le jeu, les objets de collection et le design réel fusionnent en une expérience fluide. En s’appuyant sur une base GameFi et des airdrops basés sur la rareté, le projet relie la propriété numérique et physique grâce à des tenues pour jouets d’art, des boîtes mystères NFT et des services d’authentification PBT (Physical-Backed Token). Les joueurs peuvent utiliser le $CAPY pour débloquer des récompenses de jeu à long terme, acheter des skins en jeu correspondant aux tenues réelles, et collectionner des jouets physiques liés à des NFT uniques sur la blockchain. En combinant l’énergie de la culture gaming, le style du streetwear, et l’authenticité des designer toys, Capybobo ambitionne de devenir une marque lifestyle mondiale, avec des boutiques phares, des collaborations internationales et une communauté dynamique.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.