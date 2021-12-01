PYR

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Nom de la cryptomonnaiePYR

ClassementNo.724

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9.07%

Offre en circulation44,967,772.74745144

Offre maximale50,000,000

Offre totale50,000,000

Taux de circulation0.8993%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique49.73695922655937,2021-12-01

Prix le plus bas0.24672949891609422,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

