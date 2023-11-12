PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Nom de la cryptomonnaiePZP

ClassementNo.2484

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.27%

Offre en circulation85,845,698

Offre maximale150,000,000

Offre totale144,690,999

Taux de circulation0.5723%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6022658818053047,2023-11-12

Prix le plus bas0.001014075522112437,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

