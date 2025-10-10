P

PoPP est une plateforme d'identité décentralisée alimentée par l'IA qui analyse le comportement on-chain afin d'attribuer dynamiquement des tags aux utilisateurs, les connectant de manière fluide à des dApps personnalisées, tout en permettant aux développeurs de cibler avec précision leur audience selon le principe de la confidentialité d'abord.

Nom de la cryptomonnaieP

ClassementNo.1687

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.95%

Offre en circulation140,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.14%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.15013296267605908,2025-10-10

Prix le plus bas0.016437586860695463,2026-01-07

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

