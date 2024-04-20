QAI

QuantixAI, développé par Quantix Capital, introduit le QAI Token, un token basé sur Ethereum conçu pour optimiser la dynamique de liquidité au sein d'un écosystème avancé de trading algorithmique. Techniquement, QuantixAI intègre un large éventail de stratégies de trading quantitatif avancées, s'appuyant sur des modèles statistiques tels que AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) et Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), ainsi que sur des algorithmes d'apprentissage automatique, notamment Support Vector Machines (SVM) et les réseaux de neurones Long Short-Term Memory (LSTM). Les capacités de traitement des données en temps réel sont optimisées grâce à des outils tels qu'Apache Kafka, permettant une ingestion et un traitement des données efficaces.

Nom de la cryptomonnaieQAI

ClassementNo.426

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)856.62%

Offre en circulation803,852.14100552

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.0803%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique109.65198639977727,2025-07-13

Prix le plus bas2.109046466218064,2024-04-20

Blockchain publiqueETH

