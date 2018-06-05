QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Nom de la cryptomonnaieQKC

ClassementNo.580

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,04%

Offre en circulation7 198 076 092

Offre maximale0

Offre totale10 000 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission2018-06-05 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0,0198 USDT

Sommet historique4.88068411,2021-04-25

Prix le plus bas0.00136475646408,2020-03-13

Blockchain publiqueQKC

QuarkChain
