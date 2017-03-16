QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Nom de la cryptomonnaieQTUM

ClassementNo.184

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)21.62%

Offre en circulation105,939,477.75

Offre maximale107,822,406

Offre totale107,822,406

Taux de circulation0.9825%

Date d'émission2017-03-16 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.38 USDT

Sommet historique106.8759994506836,2018-01-07

Prix le plus bas0.770017723731,2020-03-13

Blockchain publiqueQTUM

