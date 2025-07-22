QUANTUM

Quantum Chain est un écosystème blockchain sécurisé contre les attaques quantiques et automatisé par l'IA, conçu comme la prochaine génération d'infrastructure pour les services financiers. Il offre une évolutivité de niveau entreprise, une sécurité renforcée et une conformité réglementaire grâce à la cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques et à l'automatisation de la conformité par l'IA. L'écosystème est propulsé par sa cryptomonnaie utilitaire native, Quantum ($Q), qui facilite les transactions, la gouvernance et la tokenisation. De plus, Quantum Chain prend en charge les Institutions Financières Quantiques (QFIs), un réseau de projets natifs et de solutions de services financiers bâtis sur son infrastructure, permettant de proposer des produits financiers sécurisés, efficaces et conformes, adaptés à un monde prêt pour l'ère quantique.

Nom de la cryptomonnaieQUANTUM

ClassementNo.4165

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000,000

Offre totale1,000,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7303169003467307,2025-07-22

Prix le plus bas0.00048219051846745,2025-07-22

Blockchain publiqueQUANTUM

Secteur

Réseaux sociaux

