Q

Quack AI – La couche de gouvernance IA pour le Web3. Quack AI est une infrastructure de gouvernance modulaire et « plug-and-play » qui automatise la création de propositions, l’évaluation des risques, le vote et l’exécution à travers les différentes blockchains — offrant une gouvernance native à l’IA à grande échelle.

Nom de la cryptomonnaieQ

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10.000.000.000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

