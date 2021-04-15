RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Nom de la cryptomonnaieRAD

ClassementNo.803

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)21.40%

Offre en circulation59,075,978.89552598

Offre maximale99,999,620

Offre totale99,998,580

Taux de circulation0.5907%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique27.35201922,2021-04-15

Prix le plus bas0.24720733863677533,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionRadicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.