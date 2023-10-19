RAINCOIN

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Nom de la cryptomonnaieRAINCOIN

ClassementNo.1271

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.35%

Offre en circulation1,000,000

Offre maximale1,000,000

Offre totale1,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique18.028660604972888,2024-02-13

Prix le plus bas0.000114358726534958,2023-10-19

Blockchain publiqueMATIC

IntroductionRAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.