RAIN

Rain est un protocole décentralisé d’options construit sur Arbitrum qui permet à chacun de créer et d’échanger des options personnalisées sur presque n’importe quel sujet, sans avoir besoin d’autorisation. Les utilisateurs peuvent définir leurs propres marchés et sélectionner les résultats, en participant à un système mondial on-chain. La vision du protocole est d’établir une base ouverte et globale pour accéder à des options couvrant un large éventail de catégories, notamment les prix financiers, les événements mondiaux et les activités on-chain.

Nom de la cryptomonnaieRAIN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,150,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueARB

