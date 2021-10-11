RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Nom de la cryptomonnaieRARE

ClassementNo.778

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.00%

Offre en circulation824,804,860.0097727

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.8248%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.7891566628107833,2021-10-11

Prix le plus bas0.009897893037352973,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.