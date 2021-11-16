RARI

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieRARI

ClassementNo.1344

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.87%

Offre en circulation19,488,927.79192479

Offre maximale25,000,000

Offre totale25,000,000

Taux de circulation0.7795%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique63.5297647443624,2021-11-16

Prix le plus bas0.1846911781319353,2025-12-27

Blockchain publiqueETH

