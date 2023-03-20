RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Nom de la cryptomonnaieRDNT

ClassementNo.924

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation1,346,301,390.4809802

Offre maximale1,500,016,091.4320157

Offre totale1,499,954,427.0315704

Taux de circulation0.8975%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.49524390520889605,2023-03-20

Prix le plus bas0.005368498585151121,2025-10-10

Blockchain publiqueARB

