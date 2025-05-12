READY

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

Nom de la cryptomonnaieREADY

ClassementNo.763

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,02%

Offre en circulation1 000 000 000

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08016271336458017,2025-10-05

Prix le plus bas0.002047589934045938,2025-05-12

Blockchain publiqueSOL

IntroductionREADY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.