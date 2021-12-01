REAL

RealLink est un token utilitaire de référence dans le domaine du Social-Fi, largement utilisé pour les pourboires, les paiements et la rémunération des créateurs et de l'engagement social. Son écosystème a déjà dépassé les 30 millions d'utilisateurs et continue de croître rapidement.

Nom de la cryptomonnaieREAL

ClassementNo.268

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,50%

Offre en circulation1 374 041 752

Offre maximale12 000 000 000

Offre totale3 065 901 475

Taux de circulation0.1145%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3700067490676573,2021-12-01

Prix le plus bas0.000020000062829502,2023-11-17

Blockchain publiqueTRX

IntroductionRealLink est un token utilitaire de référence dans le domaine du Social-Fi, largement utilisé pour les pourboires, les paiements et la rémunération des créateurs et de l'engagement social. Son écosystème a déjà dépassé les 30 millions d'utilisateurs et continue de croître rapidement.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
REAL/USDT
RealLink
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (REAL)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
REAL/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (REAL)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...