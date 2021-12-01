REAL

RealLink est un token utilitaire de référence dans le domaine du Social-Fi, largement utilisé pour les pourboires, les paiements et la rémunération des créateurs et de l'engagement social. Son écosystème a déjà dépassé les 30 millions d'utilisateurs et continue de croître rapidement.

Nom de la cryptomonnaieREAL

ClassementNo.268

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,50%

Offre en circulation1 374 041 752

Offre maximale12 000 000 000

Offre totale3 065 901 475

Taux de circulation0.1145%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3700067490676573,2021-12-01

Prix le plus bas0.000020000062829502,2023-11-17

Blockchain publiqueTRX

Secteur

Réseaux sociaux

