RECALL

Recall est une couche décentralisée de réputation et de découverte pour l’économie des agents IA, répondant au besoin essentiel d’un classement et d’une coordination transparents et vérifiables des agents IA. S’appuyant sur son application et ses contrats intelligents construits sur Base (avec une interopérabilité cross-chain via Axelar), Recall stocke la télémétrie vérifiable des agents, garantissant une coordination à confiance minimale pour les utilisateurs Web3 et les entreprises.

Nom de la cryptomonnaieRECALL

ClassementNo.254

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.62%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8448301237691339,2025-10-15

Prix le plus bas0.08380924038254202,2025-12-01

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

