Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Nom de la cryptomonnaieRENTA

ClassementNo.1703

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation499,718,075.41

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4997%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03602533850022218,2025-01-16

Prix le plus bas0.003799279162307193,2026-01-06

Blockchain publiqueETH

