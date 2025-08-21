REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Nom de la cryptomonnaieREX

ClassementNo.2267

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation2,716,250,000

Offre maximale3,000,000,000

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation0.9054%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.21081231238040127,2025-08-21

Prix le plus bas0.000208489761919375,2025-12-25

Blockchain publiqueBSC

IntroductionREVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.