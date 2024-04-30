REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Nom de la cryptomonnaieREZ

ClassementNo.575

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.11%

Offre en circulation6,149,093,333.464428

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,827,782,879.243715

Taux de circulation0.6149%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2638121338397925,2024-04-30

Prix le plus bas0.00416276910106519,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionRenzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.