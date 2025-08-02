RHEA

Rhea Finance est l'épine dorsale du DeFi sur Near et une plateforme de liquidité à abstraction de chaîne pour le Bitcoin, NEAR et d'autres actifs majeurs. Née de la fusion de Ref Finance (le plus grand DEX de NEAR) et de Burrow Finance (le principal marché monétaire de NEAR), Rhea est un protocole DeFi unifié qui sécurise plus de 250 M $ de TVL et permet aux utilisateurs de swapper, prêter, emprunter et gagner — le tout en un seul endroit. En tant que pilier du DeFi sur NEAR, Rhea joue également un rôle clé dans la stratégie d'abstraction de chaîne de NEAR.

Nom de la cryptomonnaieRHEA

ClassementNo.1463

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.00%

Offre en circulation200,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11587934887394663,2025-08-02

Prix le plus bas0.013327583514416869,2025-11-05

Blockchain publiqueNEAR

