Hyperion est une plateforme haute performance, propulsée par le moteur d'exécution parallèle d'Aptos. En regroupant l'agrégation de swaps, le market making (CLMM et bientôt DLMM) et des stratégies de vaults dans une expérience on-chain fluide, Hyperion construit la couche unifiée de liquidité et de trading d'Aptos.

Nom de la cryptomonnaieRION

ClassementNo.1382

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.41%

Offre en circulation19,000,000

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.19%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2065187860831725,2025-07-17

Prix le plus bas0.02813140542022481,2025-07-16

Blockchain publiqueBSC

