RIVER

River développe un système de stablecoin à abstraction de chaînes, permettant le collatéral, le rendement et la liquidité en cross-chain — le tout sans recourir à un Bridge. Propulsé par le stablecoin omni-CDP satUSD, il offre aux utilisateurs la possibilité de générer des rendements, de recourir à l’effet de levier et de se développer nativement à travers différents écosystèmes.

Nom de la cryptomonnaieRIVER

ClassementNo.211

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)205.75%

Offre en circulation19,600,000

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.196%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique24.774730028534155,2026-01-06

Prix le plus bas1.137662800262792,2025-09-22

Blockchain publiqueETH

IntroductionRiver développe un système de stablecoin à abstraction de chaînes, permettant le collatéral, le rendement et la liquidité en cross-chain — le tout sans recourir à un Bridge. Propulsé par le stablecoin omni-CDP satUSD, il offre aux utilisateurs la possibilité de générer des rendements, de recourir à l’effet de levier et de se développer nativement à travers différents écosystèmes.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.