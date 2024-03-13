RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

Nom de la cryptomonnaieRON

ClassementNo.271

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.37%

Offre en circulation729,054,075.4337813

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.729%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.496934458163238,2024-03-13

Prix le plus bas0.12672625564471834,2025-12-28

Blockchain publiqueRONIN

