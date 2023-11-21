ROOT

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Nom de la cryptomonnaieROOT

ClassementNo.2162

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation3,872,651,753

Offre maximale12,000,000,000

Offre totale12,000,000,000

Taux de circulation0.3227%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4653452372359346,2023-11-21

Prix le plus bas0.000202313607928596,2025-12-04

Blockchain publiqueROOT

