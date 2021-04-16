RSR

Nom de la cryptomonnaieRSR

ClassementNo.172

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation62,406,941,762

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.624%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11894605,2021-04-16

Prix le plus bas0.0012473332974,2020-03-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionReserve est un pool de stablecoins flexible conçu pour réduire les risques grâce à la diversification et à la gouvernance décentralisée.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.