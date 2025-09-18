RUNWAGO

La seule application Web3 prise en charge par Garmin, soutenue par des leaders du secteur tels qu'Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs et bien d'autres. Développée par le studio professionnel CleevioX, Runwago vise à offrir une révolution SportFi à plus de 300 millions de coureurs actifs dans le monde.

Nom de la cryptomonnaieRUNWAGO

ClassementNo.3875

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0835555409997446,2025-09-18

Prix le plus bas0.011756243274151316,2025-11-23

Blockchain publiqueBASE

