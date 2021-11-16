RVF

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

Nom de la cryptomonnaieRVF

ClassementNo.1680

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation93,691,309

Offre maximale100,000,000

Offre totale98,541,333

Taux de circulation0.9369%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.376832374971313,2021-11-16

Prix le plus bas0.01167636695067571,2025-10-05

Blockchain publiqueETH

