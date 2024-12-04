RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

Nom de la cryptomonnaieRWAINC

ClassementNo.1865

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation491,565,499.51

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale992,540,377.4

Taux de circulation0.4915%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.14355853970647262,2024-12-04

Prix le plus bas0.002631877666875206,2025-11-18

Blockchain publiqueBASE

