RWAL

Lendr apporte les investissements les plus familiers au monde — actions, ETF, or, immobilier et plus encore — directement sur la blockchain sous forme de tokens, avec un rendement supplémentaire intégré provenant de stratégies de trading neutres au marché, en créant les premiers tokens RWA liquid-staked au monde pour toute classe d'actifs, utilisables partout dans la DeFi.

Nom de la cryptomonnaieRWAL

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

