RZTO

Dans un monde où la connectivité est essentielle, mais souvent coûteuse et peu avantageuse pour les utilisateurs, RZTO redéfinit la façon de rester connecté. RZTO n'est pas seulement un réseau — c'est un mouvement. Un mouvement qui redonne le pouvoir aux utilisateurs, leur permettant de gagner des récompenses tout en restant connectés.

Nom de la cryptomonnaieRZTO

ClassementNo.3986

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.009249280743857766,2025-10-29

Prix le plus bas0.000426358549854212,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

IntroductionDans un monde où la connectivité est essentielle, mais souvent coûteuse et peu avantageuse pour les utilisateurs, RZTO redéfinit la façon de rester connecté. RZTO n'est pas seulement un réseau — c'est un mouvement. Un mouvement qui redonne le pouvoir aux utilisateurs, leur permettant de gagner des récompenses tout en restant connectés.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.