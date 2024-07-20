SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Nom de la cryptomonnaieSABAI

ClassementNo.1770

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation535,934,089.0371475

Offre maximale2,650,000,000

Offre totale2,650,000,000

Taux de circulation0.2022%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07280641278540681,2024-07-20

Prix le plus bas0.001581266009086181,2025-04-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

